Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 31 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием атмосферного фронта с волнами, что обусловит облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди и грозы.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 31 мая составит 23-25 градусов тепла, по области — до +28 градусов.

Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с, однако при грозе его порывы могут усиливаться до 15 м/с.

Атмосферное давление окажется в пределах нормы и в середине дня составит 749 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, в дневные часы будет формироваться дискомфортная погода с условиями духоты, что усилит риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно гипертоников и людей с вегетососудистой дистонией.