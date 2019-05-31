В «Аэрофлоте» раскритиковали специалиста МАК, заявившего, что причиной катастрофы SSJ-100 стало «грубое приземление».

Ранее ТАСС приводил слова ведущего эксперта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимира Кофмана, который рассказал, что предварительный отчет о катастрофе Sukhoi Superjet в Шереметьево может быть опубликован 5 июня.

«Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», — добавил Кофман.

В пресс-службе «Аэрофлота», комментируя высказывание специалиста МАК, назвали недопустимыми любые преждевременные выводы о причинах катастрофы, отметив, что «спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности».

«Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать», — говорится в заявлении авиакомпании, которое цитирует «Коммерсант».

Напомним, ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа SSJ-100 в Шереметьево стала следствием системных проблем внутри всей российской авиаотрасли.