МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы, града и сильного ветра в Московской области в ближайшие часы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 30 мая, в Москве и области ожидается жаркая погода с температурой до +28 градусов, а также дождь с грозой и градом.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в ближайшие часы на территории столичного региона произойдет резкое ухудшение погодных условий.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие один-два часа с сохранением до 21:30 30 мая местами по Московской области ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — сообщает ГУ МЧС по региону.

В связи с этим пешеходам рекомендуют избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций, а водителям напоминают о соблюдении скоростного режима.