Правительства Москвы и области приняли решение сконцентрироваться на развитии проекта московских центральных диаметров.

Как передает газета «Коммерсант», решение об отказе от продления метро до Балашихи, Мытищ и Красногорска было принято властями столицы и области, а также Минтрансом и РЖД.

Вместо этого структуры договорились сосредоточиться на развитии проекта МЦД (московских центральных диаметров), который должен решить транспортные проблемы городов-спутников.

В частности, к 2023 году планируется запуск проекта МЦД-5 (Пушкино — Домодедово). Однако для его реализации необходимо изменить границы национального парка «Лосиный остров», чем до 15 июля будут заниматься Минтранс и Минприроды.

Подмосковье для реализации проекта МЦД со своей стороны должно выделить около 83 млрд рублей на 14 новых ТПУ (шести — в Балашихе, пяти — в Красногорске и трех — в Мытищах), реконструкцию 19 автодорог (девяти — в Красногорске, шести — в Балашихе, четырех — в Мытищах), а также строительство четырех участков дорог в Мытищах.