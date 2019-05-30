В Екатеринбурге завершился опрос среди местных жителей о возможном месте для строительства храма Святой Екатерины.

Как передает «Интерфакс», в четверг, 30 мая, власти Екатеринбурга объявили о завершении сбора предложений от жителей города о месте строительства храма.

Отмечается, что за десять дней, в течение которых проходил опрос, екатеринбуржцы прислали более девяти тысяч собственных предложений.

«Это число уже зарегистрированных обращений. Есть поступившие, но еще не зарегистрированные. Цифра вырастет», — добавили в администрации города.

При этом в Екатеринбургской епархии такое количество обращений от жителей расценили как показатель нехватки храмов в городе.

По словам пресс-секретаря епархии Анжелы Тамбовой, всего в городе 61 храм. Кроме них, в Екатеринбурге есть еще 30 приходов, «которые ютятся в приспособленных помещениях».

«Так что неудивительно, что желающих принять храм святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало», — заявила Тамбова.