Свидетель заявила, что пожарные в «Зимней вишне» не послушали клоуна, который подсказал быстрый путь к кинозалу с людьми.

Как передает «Интерфакс», в четверг, 30 мая, в Кемерове проходит четвертое заседание по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

В зале суда выступила местная жительница Надежда Вострикова, потерявшая в результате трагедии троих внуков и дочь.

По ее словам, в день пожара ей позвонила дочь, находившаяся в момент возгорания в зале кинотеатра в тороговом центре. Востриковой удалось попасть внутрь «Зимней вишни», на четвертом этаже которого она встретила мужчину в костюме клоуна.

«В холле стояли около 10 человек в оранжевых жилетах, которые также не пускали меня дальше, кто это были такие, я не знаю. Я упала на колени перед теми людьми в жилетах, попросила их пустить в зал, но они сказали, что ничем помочь не могут. После этого пришли пожарные, которым я стала кричать, что в зале есть пятеро детей. "Клоун" начал объяснять пожарным, как пройти коротким путем, но те сделали все наоборот, пройдя длинной дорогой», — рассказала женщина.

Свидетель также подвтердила слова других очевидцев о том, что никто из работников ТЦ не проводил эвакуацию и не включал пожарную сигнализацию.

Женщина добавила, что позднее к ней присоединился родственник Игорь Сабадаш, у которого в кинозале также были дети.

«Мы позвонили моей дочери, которая сказала, что из зала выйти не может, так как их заперли. Дочь Сабадаша позвонила ему и попрощалась, сказав "папочка, я тебя люблю, я умираю". Мы просили людей в жилетах помочь нашим родным, но те так нас и не пустили», — добавила Надежда Вострикова, потребовав для подсудимых максимально строгого наказания.