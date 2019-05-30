Офицер-преподаватель петербургской академии имени Можайского пытался решить жилищные вопросы инсценировкой взрыва.

Напомним, взрыв в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали четыре человека, произошел в начале апреля текущего года.

Как передает «Коммерсант», в настоящее время в связи с инцидентом задержан офицер-преподаватель академии, который, предположительно, изготовил и принес в учебное учреждение самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что речь идет о бывшем сапере Рифате Закирове: при помощи подброшенной бомбы и последующего «героического обезвреживания» он хотел решить свои жилищные вопросы. Однако в итоге Закиров получил контузию, был обвинен в незаконном обороте взрывчатки и отправлен под домашний арест.