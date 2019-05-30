Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов, в том числе игрушечных.

Как передает газета «Известия», владельцев дронов обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течение десяти дней после покупки дрона. Подать такое заявление можно будет обычной почтой, через портал госуслуг или с помощью специального ресурса Росавиации. При этом письмо должно будет содержать паспортные данные, наименование модели, ее серийный номер, а также количество двигателей и максимальную взлетную массу дрона.

О том, какие санкции будут применяться в случаях отказа от внесения беспилотника в реестр, в законопроекте Минтранса не уточняется. Однако по действующему законодательству за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства гражданам полагается штраф в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Отмечается, что постановление об обязательной регистрации дронов уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации постановления правительства РФ, то есть уже осенью текущего года.