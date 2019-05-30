Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что число непьющих россиян за год сократилось на 7%.

Как передает ТАСС, согласно результатам исследования, которое проводилось среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет, большинство жителей России (67%) заявили, что время от времени употребляют спиртное.

При этом доля непьющих россиян за год сократилась на 7%: если в 2018 году о соблюдении трезвого образа жизни сообщали 40% участников аналогичного опроса, то годом позднее такой ответ дали лишь 33% респондентов.

Кроме того, 18% россиян сообщили, что употребляют алкогольные напитки два-три раза в месяц, раз в месяц — 16%, несколько раз в неделю пьют алкоголь порядка 6% участников исследования. Больше четверти респондентов (27%) признались, что употребляют спиртное реже раза в месяц.