Генпрокуратура призвала ввести обязательное тестирование для выявления у подростков склонности к употреблению наркотиков.

Как передает «Интерфакс», выступая на круглом столе в Совфеде, представитель Генпрокуратуры Елена Сухова заявила, что недавно в ведомстве завершилась проверка законодательства в сфере профилактики наркомании несовершеннолетних.

«Она показала, что за три года в России зафиксировано свыше 2,5 тысяч отравлений детей психотропными и наркотическими веществами. Порядка 700 отравленных не достигли 14 лет. Погибло более 50 детей, из них 21 — только в этом году», — рассказала Сухова.

В связи с этим Генпрокуратура выступает за введение в России обязательного социально-педагогического тестирования для выявления у подростков склонности к употреблению наркотиков.

«Речь идет о социально-педагогическим тестировании, и только потом, после выявления с его помощью группы риска — о медицинском тестировании», — объяснила представитель ведомства, добавив, что сейчас эта процедура проводится только с согласия родителей.