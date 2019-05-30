Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 30 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется на периферии антициклона, под влиянием атмосферного фронта с северо-запада, что обусловит по-летнему жаркую, но неустойчивую погоду с кратковременными дождями, градом и грозой.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 30 мая достигнет 26-28 градусов тепла. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба.

Столичное ГУ МЧС также выпустило экстренное предупреждение в связи с возросшей вероятностью возникновения пожаров.

«В ведомстве призвали ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Не следует бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок. Также не нужно сжигать мусор в лесу и на торфяниках», — приводит сообщение спасателей агентство городских новостей «Москва».