"Дно пробито": депутат перепутал игры, "пропагандирующие насилие"

Вы, конечно же, еще не забыли красноярского депутата Владимира Рейнгарта, который против Minecraft и за пуританство. Так вот, у нас не знаем даже какие новости: Minecraft в безопасности. Школьники могут выдохнуть и свернуть петицию за отставку горе-парламентария. Хотя нет, не надо — жалко, уже больше 15 тысяч голосов.

В общем, напрягаться теперь следует «олдам» — депутат просто перепутал игры. Как заявил пресс-секретарь красноярского Заксобрания Владимир Корецкий, депутат имел в виду совсем другую, не менее, а даже более легендарную игру — Warcraft. Какую именно — одну из многочисленных стратегий в реальном времени или ММО, Корецкий не уточнил. Тем не менее перед нами ситуация, когда лучше заниматься чем угодно, не связанным с артикуляцией — «очищением» Стратхольма в Warcraft III: Frozen Throne, попытками победить Кел`Тузада там же или прокачкой долбанного артефакта в текущей онлайн-версии Warcraft: BFA. Можно даже вспомнить, что ты депутат, и поработать над каким-нибудь полезным законопроектом. Только не разговаривать.

Молчать надо было уже потому, что прежде чем обрушиться на игрушки, депутат и так наговорил слишком много. Подробно рассказал, что против игр он восстал в ходе посещения библиотеки, в которой сидели школьники и играли в игры на мобильных телефона из Blizzard никогда не выпускали. Не говоря о том, что без мыши и клавиатуры геймплей там будет чудовищный, а ММО-вариант ни один телефон попросту не потянет... То есть, если в прошлый раз Рейнгарт просто сморозил глупость, то на этот он, получается, еще и просто соврал.

Как прокомментировал происходящее автор петиции за отставку Рейнгарта Дмитрий Корецкий, «чем больше они говорят, тем глубже закапывают себя. Дно пробито...»

Нам, «олдам», тут даже добавить нечего. Мы лучше пойдем и по-тихому, по-стариковски прикончим пару драконов в «Скайриме». Про эту игру Рейнгарт, надеемся, еще не слышал.