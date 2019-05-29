Генпрокурор Юрий Чайка рассказал о начале формирования практики по привлечению граждан по статье об оскорблении власти.

Как передает Znak.com со ссылкой на выступления генерального прокурора в Госдуме 29 мая, Юрий Чайка завил, что в надзорном ведомстве уже определены лица, ответственные за подготовку обращений в Роскомнадзор с требованием заблокировать ресурсы, которые распространяют информацию, оскорбляющую представителей власти.

«В практике уже существуют примеры. В Ярославле прокурором инициирована проверка по факту размещения в открытом доступе информации, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающее явное неуважение к президенту России. По результатам проверки гражданин был привлечен к административной ответственности, и Роскомнадзор по нашему требованию данный ресурс заблокировал», — сказал генпрокурор.

Он отметил также, что «мы находимся только в начале пути», но такая «практика формируется».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о жителе Ярославля, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей за размещенную в Facebook фотографию фасада здания областного управления МВД, где неизвестными была оставлена оскорбительная надпись о Путине.