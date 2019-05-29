Светское государство и нездоровый ум: РПЦ реагирует на тех, кто "против храма"

Победа жителей Екатеринбурга в «скверном противостоянии», судя по реакции представителей РПЦ, оказалась даже гораздо более звонкой пощечиной для церковников, чем можно было подумать. Напомним, согласно данным опроса ВЦИОМ, 74% екатеринбуржцев высказались против строительства парка в сквере у Театра драмы. Заметим: не в принципе против строительства, а против вырубки под него единственного зеленого островка в округе, в которой насчитывается более 20 храмов — почти половина того, что вообще имеется в городе. Всего же православных культовых сооружений в 1,5-миллионном и очень светском городе 52.

Впрочем, представителям РПЦ до этих подробностей нет ровно никакого дела. Например, пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что «граждане России в здравом уме не могут противиться строительству храма». Сам он, надо полагать, предпочтет не сквер, в пяти минутах ходьбы от которого расположено несколько храмов и часовенка — на выбор — и в котором можно хотя бы отдохнуть и подышать, а еще один храм. В шаговой, так сказать доступности. Как супермаркет. Кто из сторон тут в здравом уме, а кто — не совсем, вопрос спорный.

«Почему они (граждане. — Ред.) не выступают против строительства пивных, открытия магазинов для взрослых, которые на каждом углу и кажется, что наше население ходит в эти магазины днем и ночью?» — продолжил возмущаться Волков. Что ж, если на каждом углу мерещатся секс-шопы, стоит обратиться к соответствующему специалисту. Особенно если вы служитель божий. Тем более что, как утверждает статистика, количество подобных торговых точек в крупных российских городах сократилось почти вдвое, аншлага в них никогда не наблюдалось, а россияне, делающие в них покупки, предпочитают делать заказы в Интернете. И да, с наличием-отсутствием храмов данные показатели в исследовании никак не коррелируют, но на днях сам патриарх заявил, что в России строится по три храма в сутки. Не знаем, есть ли связь, но с учетом того, сколько народу в них ходит по самым большим праздникам (по рождественской статистике РПЦ — около 2% населения), скоро у каждого верующего будет свой личный храм с иконкой и свечками.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл чуть раньше сравнил ситуацию вокруг сквера и парка ни много ни мало с расстрелом царской семьи (случившимся, напомним, там же, в Екатеринбурге, почти 101 год назад). Полагаем, батюшка погорячился, пораженный позицией общественности: что общего между стихийным протестом защитников сквера и исполнением постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, кроме места действия?

К слову: зачем нужен храм, возведенный в итоге при помощи усиленных отрядов ОМОНа? И вопрос персонально к РПЦ. Уж не спрашиваем, зачем столько храмов, ибо понятно, что это как в классическом Warcraft: нужно построить зиккурат, и не поспоришь. Но почему под очередное строительство непременно нужно принести в жертву очередной парк или сквер? Причем не только в Екатеринбурге — повсеместно. Почему не хочется таким образом, например, облагородить какой-нибудь пустырь, коих в избытке, или заброшенную промзону? Или, в конце концов, просто восстановить одну из множества всеми позабытых и постепенно разрушающихся церквей? Может, тогда и вопрос о протестах горожан будет снят.