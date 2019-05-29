Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предлагает создать в России «отцовский капитал».

Как передает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий доклад ОП, новую субсидию предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. При этом получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Кроме того, так называемый «отцовский капитал» не будет исключать материнский капитал, а станет дополнительной мерой финансовой поддержки. Выплата многодетным отцам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453,026 тысяч рублей.

«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — приводит издание слова автора документа Сергея Рыбальченко.

Однако в Минтруде, как сообщает «Интерфакс», оказались не знакомы с предложениями Общественной палаты.

Напомним, ранее сенатор Андрей Кутепов предлагал сократить многодетным отцам-одиночкам пенсионный возраст.