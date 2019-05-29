Полиция Санкт-Петербурга начала масштабные профилактические рейды среди мигрантов на крупных овощных базах.

Как передает «Интерефакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, причиной рейдов правоохранителей стала поножовщина в кафе на улице Салова, в результате которой четыре посетителя получили ножевые ранения. По данным «Фонтанки.ру», конфликт произошел между выходцами из Узбекистана и с Северного Кавказа.

С помощью рейдов, в которых по приказу начальника управления МВД по Санкт-Петербургу Романа Плугина участвуют несколько десятков полицейских, власти города намерены задержать подозреваемых в причастности к драке.

Издание 78.ru отмечает, что полиция, в частности, проверяет Софийскую овощебазу и оптовый склад на улице Салова, где расположены места компактного проживания мигрантов. При этом полицейские просили представителей диаспор помочь найти подозреваемых, однако те отказались.