Генпрокурор РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова из-за книги о «предателе Власове».

Как передает «Интерфакс», в ходе «правительственного часа» в Госдуме 29 мая депутат Анатолий Грешневиков задал вопрос генпрокурору РФ Юрию Чайке о том, почему подконтрольное ему ведомство не привлекло писателя Дмитрия Быкова к уголовной ответственности после выхода книги, в которой тот якобы «призывает расчленить Россию ради будущего, а историк Пивоваров рекомендует: нужно, чтобы Россия потеряла Сибирь».

Чайка ответил парламентарию, что Генпрокуратура проверила книгу Быкова о генерале Власове, с содержимым которой связаны вопросы Грешневикова, однако не нашла в ней признаков состава преступления. Он также призвал депутата не быть столь категоричным.

«Не все подобные случаи можно отнести к уголовно наказуемым деяниям о реабилитации нацизма. Так мы их всех можем пересажать в тюрьму. Многие высказывания в адрес бывшего советского строя и его руководства, хоть и вызывают справедливое возмущение общества, лежат, скорее, в нарушении нравственных и этических норм. И полагаю, что подобным неоднозначным высказываниям, публикациям должно дать свою оценку, прежде всего, общество, журналистские и писательские союзы», — пояснил глава Генпрокуратуры.

Напомним, весной текущего года широкий общественный резонанс также вызвало выступление Дмитрия Быкова на «Дилетантских чтениях» в Санкт-Петербурге, где писатель, в частности, предположил, что если бы Гитлер не уничтожал евреев, то стал бы популярным в России. СК РФ также проверил лекцию писателя, однако не нашел в ней признаков экстремизма и состава преступления.