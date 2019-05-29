Почти половина россиян (48%) уверены, что сейчас благоприятное время для открытия вкладов в банках.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян в ближайшее время планируют сокращать свои ежедневные траты и начать откладывать сбережения, при этом 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.

Кроме того, более половины респондентов (57%) не собираются совершать никаких крупных трат.

72% россиян в настоящее время не считают возможным брать кредиты на большие суммы. Однако 48% из числа опрошенных уверены, что сейчас благоприятное время для открытия вкладов в банках.

Напомним, ранее Росстат представил данные, согласно которым почти половина российских семей не могут позволить себе покупать товары длительного пользования, поскольку их средств хватает только на еду. Кроме того, исследование «Ромира» показало, что большинство жителей РФ вынуждено экономить, в том числе на продуктах питания (24%).

29 мая, выступая в Совете Федерации, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение доходов россиян из-за нестабильности в стране. Ранее Счетная палата опубликовала доклад, согласно которому уже зафиксированное снижение доходов россиян не позволит побороть бедность в России.