Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в среду, 29 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться во власти антициклона, что обусловит жаркую погоду с температурой, на 8 пунктов превышающей климатическую норму.

Столбики термометров в Москве и области достигнут значений 27-30 градусов тепла. В послеобеденные часы также ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с.

Содержание кислорода, влажность воздуха и атмосферное давление будут находиться в пределах климатических показателей.

По данным погодного центра «Фобос», 29 мая в Москве станет самым теплым днем с начала весны.