Климатолог РАН Владимир Семенов предупредил москвичей о высокой вероятности торнадо и шквалов после периода жары.

Ранее синоптики предупреждали жителей Москвы и области об аномальной 32-градусной жаре и последующих грозовых ливнях в середине текущей недели.

Как передает агентство городских новостей «Москва», после стремительного роста температурных значений в столице также возрастет опасность возникновения торнадо, смерчей и шквалистого ветра.

По словам заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова, угроза таких погодных явлений усиливается из-за испарения влаги с поверхности земли и накопления ее в атмосфере.

«Что важно, сейчас у нас еще достаточно влажная земля, и такой период жары приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть, атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы. То есть, такой период жары, безусловно, повысит вероятность формирования шквалов», — пояснил специалист.

Владимир Семенов добавил также, что самый опасный период, во время которого в московском регионе могут возникнуть разрушительные погодные явления, как раз приходится на конец мая и начало июня.