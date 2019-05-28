Правительство предложило увеличить страхование рисков в российской ракетно-космической отрасли.

Согласно данным, которые приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению кабмина, с 2010 по 2018 годы в российской космическо-ракетной отрасли произошли порядка 11 аварийных пусков, ущерб от которых превысил 35 млрд рублей.

«При этом за счет инструмента страхования Российской Федерации было возмещено почти 20 млрд рублей (что более чем в 7 раз превышает затраты на страхование)», — говорится в обосновании.

Кроме того, убытки Роскосмоса в последние восемь лет от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей, «источники возмещения которых не установлены».

В документе подчеркивается, что приведенные данные «объективно подтверждают высокий экономический эффект от применения страхования», а полученные в качестве страхового возмещения средства «позволяют финансировать производство новой космической техники в случае ее утраты или повреждения без увеличения расходов федерального бюджета».

Напомним, последней аварией в российской ракетно-космической отрасли стал инцидент, произошедший в октябре прошлого года, когда ракета «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту «Союз МС-10» с космонавтами Алексеем Овчининым и Ником Хейгом. При этом позднее стало известно, что ни одна российская страховая компания не захотела страховать запуск ракеты-носителя.