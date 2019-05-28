Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил у президента РФ не применять к бизнесу статью УК РФ о преступном сообществе.

Как передает РИА «Новости», такое предложение уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов озвучил в ходе встречи с Владимиром Путиным в понедельник, 27 мая.

В своем докладе Титов отмечает, что в последнее время активизировалась практика дополнительного вменения статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» по уголовным делам об экономических преступлениях, когда признаки сообщества обусловлены обычной деятельностью организации. Это, по словам Титова, позволяет преодолеть ограничения на избрание меры пресечения в виде ареста, а также обосновать необходимость продления сроков предварительного следствия. В дальнейшем это приводит к значительному увеличению назначаемых судом сроков наказания, а также к отбыванию предпринимателями наказания в местах лишения свободы, предназначенных для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные).

Поэтому Титов предлагает «исключить применение статьи 210 УК РФ по уголовным делам, возбужденным по факту либо в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

Напомним, в марте текущего года парламентарии приняли в третьем, окончательном чтении предложенный президентом законопроект об ужесточении уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).