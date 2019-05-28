В пермской гимназии № 4, где проходной балл для девочек был выше, чем для мальчиков, пообещали открыть новые места.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в престижной пермской гимназии №4 для девочек-первоклашек установили более высокий проходной балл, чем для мальчиков. Директор учебного учреждения объяснила эту ситуацию наличием у мальчиков больших возможностей стать в будущем лидерами. Позднее стало известно о проведении по данному факту прокурорской проверки.

Как передает РИА «Новости», после разразившегося скандала руководство учебного учреждения приняло решение отказаться от балльно-рейтинговой системы при наборе в первые класс, но лишь со следующего года. Такой подход в гимназии объяснили «тактичным отношением к ученикам, уже зачисленным в первый класс гимназии, и их родителям».

При этом в департаменте образования пообещали увеличить набор учеников и предоставить желающим дополнительные места.

«В связи с большим количеством заявлений на прием в первый класс администрацией гимназии № 4 принято решение об увеличении набора в первый класс до 80 человек», — рассказали в ведомстве.