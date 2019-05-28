Школьники готовятся защищать любимые компьютерные игры от депутатов

Депутаты продолжают нести несусветную чушь и лезть в личную жизнь граждан. Это, конечно, невероятно бесит и вызывает плохо контролируемое желание люстрировать, но у этих благоглупостей есть и положительный момент: товарищи тем самым консолидируют общество и формируют у его членов гражданскую позицию. Даже если это пока просто школьники.

Ранее депутат Заксобрания Красноярского края (угадайте от какой партии) потребовал запретить популярную у подростков компьютерную игру Mineсraft. Если кто не в курсе — это такие виртуальные кубики, из которых можно создавать миры. А вот депутат был в курсе, но как-то по своему. Он заявил, что кубики пропагандируют насилие и делают детей гиперактивными. А потому — испепелить и запретить.

И ладно бы дело ограничилось только этим: единоросса понесло, и он объявил не только игры, но еще Интернет, прессу и ТВ причиной разводов. Поэтому надо «расчистить помойку» и «пропагандировать здоровый образ жизни, пуританство, многодетность семей поощрять».

И вот тут лопнуло терпение у школьников. В сети появилась петиция, созданная подростком из Кургана Дмитрием Аксеновым, ведущим одного из пабликов по упомянутой игре. «Страной должны руководить здравомыслящие люди, — написал Дмитрий. — Депутат заксобрания Красноярского края Владимир Рейнгард (к слову, самый высокооплачиваемый депутат Красноярского края) не является таким. Его же слова тому подтверждение. Где он увидел насилие в "Майнкрафт"? Не понятно. Понятно лишь одно, этот человек уже сам не знает, что говорит. Просим поддержать данную петицию, если считаете, что "Майнкрафт" НИКТО и НИКОГДА не должен запрещать! Восстановим здравый смысл, пока это не поздно!»

Менее чем за три дня петиция набрала более пяти тысяч подписей. О петиции заговорили в прессе. «Если бы пару лет назад кто-нибудь сказал, что обо мне будут писать в крупных региональных СМИ, я бы этого человека назвал сумасшедшим, — признался Дмитрий на своей странице в ВК. — Но сейчас, как видите, это вполне реально».

Насколько известно, депутат Рейнгард уже получил текст петиции, но о его реакции пока ничего не известно. Известно только, что благодаря таким, как он, школьники обнаруживают в себе способность защищать свои интересы и объединяться во имя этого. А это, повторим, само по себе прекрасно.