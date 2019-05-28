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Руслан Байсаров: «Строительство железнодорожной ветки в Туве – один из самых значимых проектов для всей транспортной системы России»

Общество
12:35, 28 мая 2019

Генеральный директор АО "ТЭПК “Кызыл-Курагино" Руслан Байсаров
Генеральный директор АО "ТЭПК “Кызыл-Курагино" Руслан Байсаров

Первая в Туве железнодорожная магистраль «Элегест – Кызыл – Курагино» не только свяжет республику с Красноярским краем и остальной транспортной сетью России, но и в перспективе будет продлена до границы с Монголией. Амбициозную и важную для развития Восточно-сибирского региона и всей страны задачу будет решать АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино». Недавно между этой компанией и ОАО «РЖД» был подписан договор генерального подряда на проектирование и строительство этой ветки. О подробностях данного проекта Собеседник.ру рассказал генеральный директор АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» Руслан Байсаров.

 

– Вы реализовали не один крупный проект в стране. Почему в данном случае потребовалось привлекать «РЖД» в качестве генподрядчика?

Руслан Байсаров: – Наличие принципиальных правительственных решений и привлечение самого опытного и мощного в стране подрядчика в сфере железнодорожного строительства позволит ускорить темпы реализации проекта.

 

– Насколько этот проект является существенным для развития всего транспортного комплекса страны? 

Руслан Байсаров: – На церемонии подписания и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, и министр транспорта Евгений Дитрих подчеркнули безусловную важность и значимость проекта как для Республики Тыва, так и для всей транспортной системы России.

По распоряжению правительства РФ проект ж/д линии «Элегест-Кызыл-Курагино» был включен в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Тогда же куратором Республики Тыва от правительства России был назначен глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Одним из главных приоритетов он определил решение вопросов, необходимых для скорейшего начала строительства железной дороги.

 

– В каком состоянии проект сегодня?

Руслан Байсаров: – В мае 2018-го между АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино»» и Федеральным агентством железнодорожного транспорта (выступающим от имени РФ) было заключено концессионное соглашение. Его предметом стало проектирование, строительство и эксплуатация железной дороги.

В апреле нынешнего года АО "ТЭПК "Кызыл - Курагино" подписало договор с ОАО "РЖД", по которому "РЖД" выступит генеральным подрядчиком строительства железнодорожной инфраструктуры для этой ветки.  

 

– В чем, по вашему мнению, состоит основополагающий фактор в пользу данного строительства, учитывая наличие двух автотрасс и авиасообщения с республикой Тыва?

Руслан Байсаров: – В грузоперевозках. Плановые объемы ветки «Элегест-Кызыл-Курагино» – около 15 млн тонн грузов в год. Никаким другим видом транспорта такой объем и в такие сроки перевезти невозможно.

Элегестское угольное месторождение разрабатывает «Тувинская энергетическая промышленная корпорация», объем промышленных запасов которого составляет 855 тонн Толщина пласта здесь превышает 7 м. Для сравнения: на Кузбасе уголь добывают из пластов толщиной до 3 м, а в Воркуте – около 1 м. При этом Элегест – лишь часть Улуг-Хемского угольного бассейна, комплексная разработка которого станет катализатором развития всего Восточно-Сибирского региона. И отправной точкой развития должна будет стать железная дорога «Элегест-Кызыл-Курагино», которая соединит Республику Тыва с общефедеральной инфраструктурой.

 

– Этот участке известен наличием не простых условий для строительства. Как будете справляться с задачей?

Руслан Байсаров: – Действительно, на участке Элегест-Кызыл-Курагино очень сложные рельеф и инженерно-геологические условия. Предстоит проложить 8 тоннелей сквозь горную породу и построить 127 мостов. В совокупности мосты и тоннели – это 27 км из запланированных к укладке 410 километров. Например, только водопропускных труб понадобится более 16 км. Именно поэтому мы сочли правильным привлечь к строительству компанию РЖД с ее богатым опытом.

 

– По территории Тувы пройдет всего 120 км магистрали, остальные 290 км – уже по Красноярскому краю…

Руслан Байсаров: – Фактически за счет развития транспортной сети будут укреплены межрегиональные связи не только этих двух регионов: новая железная дорога откроет высококачественному тувинскому углю доступ на Транссибирскую магистраль.

Председатель комитета Верховного хурала по энергетике, строительству, транспорту и ЖКХ Республики Тыва Алдын-кыс Конгар справедливо сравнила железную дорогу с Великим шелковым путем. Она считает, что реализация нашего проекта позволит сделать Туву узловым логистическим пунктом всего Восточного экономического коридора.

 

– А что еще даст региону новая магистраль?

Руслан Байсаров: – Даже если не говорить о существенных размерах налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, само по себе строительство «Элегест-Кызыл-Курагино» создаст около 5 тысяч рабочих мест, а после ввода дороги в эксплуатацию и полноценного освоения Элегестского угольного месторождения будет трудоустроено еще как минимум 10 тысяч человек с учетом смежных отраслей.

 

– Вы упомянули Транссибирскую магистраль. Насколько нам известно, ее модернизацией занимается другая ваша компания СК «Мост»?

Руслан Байсаров: – В настоящее время компания прокладывает второй Байкальский тоннель в рамках модернизации БАМа и Транссиба. Помимо этого, мы строим еще один трансграничный мостовой переход в районе Благовещенска. Это будет первый автодорожный мост из России в Китай через реку Амур. Осуществляем проходку тоннелей для Московского метрополитена, переустройство железнодорожной колеи на Сахалине на общефедеральный стандарт 1520 мм и многие другие проекты.

 

– Среди них одним из наиболее стратегически важных является ещё один мост через Амур, возведением которого также занимается «СК «Мост». Как идет его реализация?

Руслан Байсаров: – В марте этого года мы соединили две части первого железнодорожного моста через Амур в Китай в районе села Нижнеленинское Еврейской автономной области. Нашими компаниями был возведен мостовой переход, длина российской части которого составляет - 309 м, а с прилегающими подъездными путями протяженность моста – более 5 км. В дальнейшем мост обеспечит пропускную способность в 21 млн тонн груза в год. Его особенность в том, что он рассчитан на пропуск поездов по железнодорожным путям различной колеи: с шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского. Это, безусловно, очень важный проект, который укрепит торгово-экономические связи двух стран, сократит существующие маршруты до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии более чем на 1700 км.

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