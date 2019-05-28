На региональном и районном уровнях не поддержали решение президиума генсовета «ЕР» об исключении Сергея Зайцева из партии.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 22 мая, когда после вопроса журналиста телеканала «Россия-24» Ивана Литомина о расходовании бюджетных средств на переселение погорельцев глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на коррепондента с кулаками. Позднее на чиновника было заведено уголовное дело, а президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить Зайцева из своих рядов.

Однако, как сообщает Znak.com со ссылкой на ИА «Хакасия», секретарь хакасского регионального отделения партии Сергей Можаров, которому также рекомендовали исключить чиновника, сказал, что для этого нужно тщательно во всем разобраться. Кроме того, члены районного политсовета «Единой России» подписали обращение на имя Можарова и секретаря генсовета Андрея Турчака, в котором заявили, что если Зайцева исключат из партии, то они тоже покинут ее ряды.

Поддержали чиновника и депутаты райсовета, которые направили обращение в поддержку Зайцева на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. В обращении депутаты отметили, что «тенденциозное и необъективное освещение конфликта оскорбляет жителей Ширинского района, подрывает доверие к СМИ», а корреспондент Иван Литомин «намеренно спровоцировал конфликт».

Сам глава Ширинского района в свою очередь заявил на избитого им журналиста в полицию. По данным телеканала «360», Зайцев просит привлечь репортера к ответственности по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».