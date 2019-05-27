Здоровье призывников с отсрочкой могут начать проверять дважды в год

Минобороны предложило меры по борьбе с призывниками, симулирующими болезни, чтобы не попасть в армию.

Об этом в понедельник, 27 мая, пишут «Известия». По данным газеты, Минобороны предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые позволяют медкомиссиям в военкоматах ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Кроме того, призывников с отсрочкой предлагается проверять дважды в год, чтобы выявить симулянтов.

Поправки ведомство доработает до конца нынешнего месяца и направит их на рассмотрение Госдумы.