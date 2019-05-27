В Генпрокуратуре заявили, что власти Панамы не предоставили запрошенные Россией документы по «панамскому досье».

Как передает РБК со ссылкой на ответ помощника генпрокурора Аслана Юсуфова заместителю директора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову, в Генпрокуратуре заявили, что не нашли оснований для возбуждения уголовных дел по сведениям из так называемого «панамского досье».

В надзорном ведомстве отметили, что «в пределах компетенции» проводили проверку информации, которая содержится в расследовании журналистов, однако не смогли продолжить расследование из-за непредоставления властями Панамы ряда документов.

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — говорится в сообщении представителя генпрокуратуры.

Напомним, «панамское досье» — это документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В досье упоминались российские высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, на тот момент глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов, а также виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом, и целый ряд российских сенаторов и депутатов.