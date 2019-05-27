Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев избил журналиста «России-24» за вопрос о переселении погорельцев.

Согласно видеозаписи, которая вышла в эфире телеканала «Россия-24», корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» Иван Литомин со съемочной группой пришел в кабинет к Сергею Зайцеву, чтобы задать вопрос о домах, которые регион предоставил для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.

Журналист спросил чиновника о том, насколько целесобразным было расходование бюджетных средств на строительство этого жилья, однако в ответ глава района разозлился и начал выгонять съемочную группу из кабинета: он схватил микрофон, толкнул Литомина, а затем повалил его на пол. Присутствовавшие в кабинете попытались помешать оператору снимать, а затем вывели съемочную группу в коридор.

Произошедшим заинтересовались в СК: следователи уже начали проводить доследственную проверку по факту инцидента.

Кроме того, случившееся также рассмотрит комиссия «Единой России» по этике. Сама партия уже принесла извинения всему журналистскому сообществу за поведение одного из своих членов.

«От лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев…», — сказал заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.