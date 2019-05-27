Сотрудники ОМОНа попытались столкнуть в канаву противников мусорного полигона на станции Шиес под Архангельском.

Как передает Znak.com со ссылкой на соцсети, в понедельник, 27 мая, на станции Шиес в Архангельской области произошло столкновение митингующих против свалки для московского мусора с силовиками.

По словам очевидцев, утром на станции проводились инженерные работы — разгружались вагоны с песком, работал экскаватор, складировались бетонные плиты. На месте дежурили экозащитники, которых начали оттеснять представители частного охранного предприятия, позднее к ним присоединились сотрудники ОМОНа и полиции.

Отмечается, что противников строительства полигона начали сталкивать в канаву, в результате чего один из протестующих получил травмы ноги и спины, другому разбили лицо. Еще одного мужчину увезли на скорой помощи из-за гипертонического криза.

Активисты в соцсетях сообщают, что это первое столкновение протестующих с ОМОНом. В настоящее время известно о двоих задержанных участников митинга.

Напомним, местные жители и экоактивисты выступают против строительства мусорного полигона на станции Шиес, куда будут свозиться отходы из столичного региона, с конца лета прошлого года.