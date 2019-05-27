Аномальная жара, а также дожди и грозы ожидаются в Москве и области с середины текущей недели.

Ранее Sobesednik.ru писал, что с понедельника, 27 мая, столбики столичных термометров начнут ползти вверх и к середине недели достигнут отметки +30…+32 градуса.

Однако в погодном центре «Фобос» предупредили, что такой рост температурных показателей будет сопровождаться и грозовыми дождями, которые придут в Москву в четверг, 30 мая.

«Пик потепления придется на середину недели — в среду даже ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 13-18, а днем можно рассчитывать на 30-градусную жару. Примерно так же жарко будет и в четверг, но возрастет вероятность локальных грозовых ливней. В конце рабочей недели дождей и гроз станет больше, они будут снижать показания термометров — ночью ожидается от 12 до 17 градусов тепла, днем — плюс 22-27», — приводит сообщение синоптиков агентство городских новостей «Москва».

При этом отмечается, что ожидающийся в течение недели температурный режим превышает средние многолетние значения примерно на 4-5 градусов.