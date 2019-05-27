Президент РФ Владимир Путин обсудил с патриархом Московским и всея Руси Кириллом строительство храма в Екатеринбурге.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в РПЦ сравнили митинги против строительства храма в Екатеринбурге с убийством царской семьи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 27 мая, рассказал журналистам, что Владимир Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом, передает «Интерфакс». Песков напомнил, что президент и патриарх «весьма откровенно обмениваются мнениями по самым актуальным и по самым разным вопросам повестки дня».

На вопрос о том, совпали ли их взгляды на ситуацию, Песков сказал: «Большего, к сожалению, я вам сказать не могу. Это их частный обмен мнениями».

Напомним, ранее президент посоветовал патриарху разгрузить свой рабочий график.