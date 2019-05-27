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Минтруд призвал доплачивать чиновникам треть оклада за наставничество

Общество
13:36, 27 мая 2019

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления о введении новой доплаты для развития госслужащих.

Как передает «Российская газета», теперь чиновникам в РФ могут начать доплачивать одну треть их ежемесячного оклада за так называемое наставничество. Отмечается, что соответствующий проект постановления разработал Минтруд в рамках реализации указа президента о профессиональном развитии государственных гражданских служащих.

Предполагается, что инициатива сделает наставничество предметом нормативного регулирования: с утвержденным порядком, делением на уровни, а также законодательно прописанными способами стимулирования служащих, которые ведут наставничество. Эта деятельность получит свою оценку эффективности, которая и будет влиять на размер доплаты.

«За безупречное и эффективное выполнение данной ответственной работы наставнику наряду с нематериальными видами поощрений (признание результатов наставника, объявление ему благодарности) проектом постановления предлагается осуществлять его финансовое стимулирование — до 30 процентов месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы», — говорится в находящемся на согласовании в заинтересованных государственных органах проекте.

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