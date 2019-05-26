Синоптики предупредили москвичей о потеплении до +32 градусов

На неделе с 27 мая в Москве синоптики ожидают аномальную жару, возможно потепление до +32 градусов.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в конце мая в столицу придет июльская жара.

Как рассказали «Интерфаксу» в Гидрометцентре РФ, температура воздуха в Московском регионе понедельник, 27 мая, прогреется до +23 градусов, во вторник, 28 мая, — до +27 градусов.

29 и 30 мая синоптики прогнозируют аномальную жару, температура воздуха может подняться до +30…+32 градусов. 31 мая она опустится до +28 градусов.

Подчеркивается, что дожди в столице ожидаются не раньше четверга.