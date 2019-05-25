В МВД сообщили о наказании для родителей одной из участниц скандального выпускного во Владивостоке.

Ранее Sobesednik.ru писал, что выпускники одной из школ Владивостока устроили костюмированную вечеринку, придя в нарядах БДСМ-«зайчиков» и полицейской форме.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, родителям одной из участниц скандального выпускного за выходку дочери назначили штраф.

Отмечается, что «за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия» предусмотрено взыскание в размере 1-1,5 тысяч рублей.