«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице в субботу и воскресенье из-за дождей, гроз и сильного ветра.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 25 мая синоптики пообещали москвичам переменную облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер при которых может усиливаться до 15 м/с.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и области объявили «желтый» уровень опасности.

Отмечается, что дожди и грозы сохранятся в столичном регионе и в течение всего воскресенья. Температура воздуха 26 мая также не превысит 24 градусов тепла.