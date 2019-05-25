32-летняя женщина покусала и избила двоих сотрудников полиции в городе Пушкино Московской области.

Как сообщается на сайте ГСУ СК по области, инцидент произошел в отделе полиции города Пушкино 22 мая, когда 32-летняя подозреваемая набросилась на двоих правоохранителей.

«В результате противоправных действий женщины участковому уполномоченному были причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов мягких тканей и укушенных ран, а сотруднику патрульно-постовой службы — в виде укушенных ран», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.