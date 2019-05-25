В Москве ограничат движение на станциях Таганско-Краснопресненской и Филевской линий метро из-за открытия новой ветки.

Как сообщается на Едином транспортном портале, три станции Таганско-Краснопресненской («фиолетовой») линии и шесть станций Филевской («голубой») линии Московского метрополитена будут закрыты на выходные дни.

Так, станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» закроют до 5:30 утра воскресенья, 26 мая, а движения поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» не будет до 5:30 понедельника.

Отмечается, что причиной таких органичений стала подготовка к открытию новой Некрасовской (розовой) линии, а также ремонт старых платформ.

«Помимо ремонта платформ и вестибюлей станций, который проводят в рамках реконструкции Филевской линии, метрополитену необходимо обновить путевую инфраструктуру, смонтировать шумозащитные экраны, переложить инженерные сети. Сделать это без приостановки движения поездов невозможно»,— говорится в сообщении Московского транспорта.