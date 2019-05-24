Стоявшая у истоков создания Российского государственного гуманитарного университета историк умерла на 79-м году жизни.

Как передает «Эхо Москвы» со ссылкой на декана факультета журналистики РГГУ Наталию Макарову, историка Наталии Басовской не стало в пятницу, 24 мая.

78-летняя ученый была специалистом по истории Средних веков Западной Европы, заведующей кафедрой всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ, а также стояла у истоков создания университета.

Кроме того, Наталия Басовская вместе с Алексеем Венедиктовым была ведущей исторической передачи «Не так», которая с 2006 года стала называться «Всё так», на радиостанции «Эхо Москвы».