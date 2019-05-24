В Калининградской области запретили продавать подросткам вейпы

В пятницу, 24 мая, Калининградская областная дума запретила продавать подросткам электронные сигареты и вейпы.

Соответствующий законопроект, принятый областными депутатами, был предложен прокурором региона. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что законопроект запрещает продажу несовершеннолетним «электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина».

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что ограничения защитят здоровье детей от негативно влияющих на них факторов.