Во время празднования последнего звонка в актовом зале гимназии под Омском на выпускников обрушился потолок.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК, следователи начали доследственную проверку по факту частичного обрушения потолка во время празднования последнего звонка в одной из школ Омской области, о чем ранее очевидцы сообщали в социальных сетях.

По информации издания «СуперОмск», речь идет о гимназии № 147 в Привокзальном поселке под Омском. Уточняется, что крупный кусок штукатурки рухнул на голову школьницы, когда все выпускники собрались на сцене. Девушка получила ушибы.

В ходе проверки следователей будут установлены причины произошедшего, выяснено, когда и кем проводился последний ремонт в здании, как администрацией учебного заведения обеспечивается безопасное нахождение в помещении школы детей.