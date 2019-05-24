Русский язык для детей мигрантов: мера нужная, но запоздалая

Министерство просвещения объявило тендер на подготовку воспитателей, которые будут заниматься языковой адаптацией детей мигрантов в детсадах.

На обучение детей мигрантов в детсадах планируется потратить 11,3 млн рублей. Контракты на обучение воспитателей будут заключены с 2019 по 2021 год. Политолог Алексей Данилов, комментария эту тему информационному агентству Regnum, выразил сомнение в том, что от этого будет польза России: дети мигрантов уедут к себе на родину, уж лучше потратить деньги на языки своих народов, например Якутии.

— У нас даже в школах учатся дети, которые плохо говорят по-русски, — говорит Ольга Чудиновских, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. — Родители переезжают на ПМЖ в Россию или имеют долгосрочные трудовые контракты, почему они через два года должны уехать? Все равно дети должны получать образование, посещать школу и детский сад, они не должны нести ответственности за то, что их родители могут уехать. Мера правильная, и очень запоздалая.

К тому же, отмечает эксперт, в российских детсадах не так много детей мигрантов — речь не идет о колоссальных тратах. Напомним, что Минпросвещения выделяет всего 11,3 млн рублей.

— Если дети с самого раннего возраста интегрированы в общество, то, когда они вырастут в России, они ничем не будут отличаться от своих сверстников, которые не являются детьми мигрантов, — отмечает эксперт.

Чудиновских говорит, что ничего сложного в задаче, которая будет поставлена перед воспитателями, нет: они должны будут создавать комфортную коммуникативную среду для детей, способствовать развитию навыков правильной разговорной речи, и для этого не обязательно быть лингвистом. Впрочем, она также не уверена, что полезная инициатива чиновников не обернется в очередной раз пустыми разговорами.