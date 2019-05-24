Синоптики рассказали о погоде, которая ожидает жителей Москвы и области в пятницу, 24 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием скандинавского антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве 24 мая достигнет 18-20, по области — 17-22 градуса тепла. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около — 30%.

По словам специалистов, такие метеоусловия могут вызвать головные боли, головокружение, боли в области сердца и скачки артериального давления у лиц, страдающих артериальной гипертензией.