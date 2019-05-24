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Новые нормы переселения из военных городков вступят в силу с сентября

Общество
14:24, 24 мая 2019

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новые правила переселения людей из закрытых военных городков.

Как передает «Парламентская газета» со ссылкой на портал правовой информации, подписанный президентом РФ указ касается жителей закрытых военных городков, которые желают переселиться в другие населенные пункты.

Отмечается, что новое жилье таким гражданам должно быть предоставлено бесплатно, но в порядке очереди. 

Кроме того, в указе определяются нормы предоставления общей площади жилого помещения. В частности, для одиноко проживающего человека должны предоставляться 33 квадратных метра, а на семью из двух человек — 42 квадратных метра. При этом для семей, которые состоят из трех и более человек, на каждого третьего и последующего члена семьи полагается по 18 квадратных метров.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

 

Теги: Путин

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