На Порошенко завели дело о легализации преступных доходов

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели третье уголовное дело.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. По словам Портнова, дело заведено о легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Ранее по заявлению Портнова против Порошенко возбудили дело о госизмене. После этого следствие также заподозрило экс-президента в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в «Центрэнерго».