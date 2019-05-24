В центре внимания
Нюта Федермессер // фото: Global Look Press
"Вам не страшно, говорю я Путину, а мне страшно". Интервью Нюты Федермессер Дмитрию Быкову
"Врачи так и остались нищими, мы стоим на пороге гуманитарной катастрофы"
Как проверяют качество российских продуктов

Новости дня

24 мая, пятница

[17:50]Синоптики прогнозируют потепление до +29 градусов в конце мая
[17:25]В Калининградской области запретили продавать подросткам вейпы
[16:57]Рост реальных зарплат в РФ снизился почти на 1% за месяц
[16:38]Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой в Волгограде
[16:11]На Порошенко завели дело о легализации преступных доходов
[15:56]Мединский пообещал "потом как-нибудь" рассказать о пентхаусе за 200 млн
[15:20]Путин посоветовал патриарху Кириллу скорректировать и разгрузить график
[15:20]МИД КНДР заявил о "раздражающей" позиции США по вопросу денуклеаризации
[15:08]Тимофею Мозгову "до жути обидно" из-за пропуска сезона в НБА
[15:05]ГД в июне рассмотрит отмену запрета на использование свастики в искусстве
[14:24]Новые нормы переселения из военных городков вступят в силу с сентября
[13:54]Эксперты опасаются массовой потери средств из-за нового метода аутентификации банков
[13:51]Москвичей призвали избегать ворон из-за риска нападения птиц на людей
[13:05]В Москве скончалась историк и ведущая "Эха Москвы" Наталия Басовская
[12:53]Тереза Мэй не сдержала слез, объявив об уходе с поста британского премьера
[12:40]Сериал, где Зеленский играет президента Украины, покажут на "Кинопоиске"
[12:34]Международная федерация хоккея разрешила РФ провести ЧМ в 2023 году
[11:54]Директор школы во Владивостоке уволилась из-за скандальных нарядов выпускников
[10:59]Российские банки рассматривают возможность снятия наличных по QR-коду
[10:57]Избивший жену авиадебошир скончался по дороге в больницу из Домодедово
[10:45]Магистральный газопровод загорелся после разрыва трубы на Урале
[10:35]СК проверит данные о падении части потолка на голову выпускницы под Омском
[09:52]Автоматы и боеприпасы нашли на месте ликвидации троих боевиков в Дагестане
[09:45]МВД разыскивает украденный в СЗАО Lexus за 3,5 млн рублей
[09:34]У SSJ-100 над Уралом произошел сбой в системе предупреждения столкновений
[08:10]Природные катастрофы и угрозу взлома назвали поводами для изоляции рунета
[07:55]"Метровагонмаш" оштрафуют на 1,5 млн рублей за сбой на "серой" ветке
[07:24]Переменная облачность, без осадков и +20 градусов ожидают москвичей 24 мая

23 мая, четверг

[17:51]Следствие не предъявляет Абызову претензий из-за наркотиков в его квартире
[17:02]Соловьев усомнился во вменяемости вызвавшего его на дуэль за слова о "бесах"
[16:47]Сергей Скрипаль два раза звонил племяннице после своего отравления
[16:05]Жена и сын Абызова остались "без средств к существованию"
[15:48]Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией
[15:33]В Томском госуниверситете снимут стресс у студентов с помощью "умного" освещения
[15:26]Мэр Владивостока проводил учеников "в последний путь", приглашая их на выпускной
[15:14]Завуч самарской школы-интерната заставила школьниц снимать нижнее белье
[15:04]Суд снял арест со счетов Навального спустя 6 лет
[14:44]В Воронеже расследуют смерть пациентки, которую раздавило аппаратом в больнице
[14:44]Следователь рассказал о найденных в квартире у Абызова наркотиках
[14:10]ФБК нашел у Мединского двухэтажный пентхаус в Москве за 200 млн рублей


Фото: Global Look Press
Куда и как пожаловаться на ненадлежащее качество медицинских услуг
// фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press
Как сэкономить на разрешении на выезд ребенка за границу
Фото: Global Look Press
Можно ли обойтись без отключений горячей воды летом?
Фото: Shutterstock
ЕГЭ: спокойствие, только спокойствие! Советы психолога родителям
Фото: Shutterstock
Диета как стиль жизни: 11 правил DASH-борьбы с холестерином
Игорь Денисов, Денис Глушаков, Иван Новосельцев
И пошли они, солнцем палимы... Три "изгоя" российского футбола
Фото: Shutterstock
Не попасть в капкан. Пять способов противостоять манипуляции
Шесть лучших музыкальных фестивалей лета
Фото: Global Look Press
Из грязи в князи. Семь историй миллионеров, "сделавших себя" с нуля
Фото: Shutterstock
Топ фильмов о войне: в лидерах "Отец солдата" и "Сталинград"

Москвичей призвали избегать ворон из-за риска нападения птиц на людей

Общество
13:51, 24 мая 2019

Мосприрода предупредила об опасности нападения агрессивных ворон на людей в мае-июне.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на предупреждение Мосприроды, в ближайший месяц могут участиться случаи нападения ворон на людей из-за начала периода появления у них птенцов.

Орнитологи отмечают, что воронята часто выпадают из гнезд, однако их родители всегда стараются находиться рядом и следят за своими детенышами. В связи с этим москвичей призывают не подходить к птенцам и не провоцировать ворон, которые становятся крайне агрессивными, защищая своих детенышей.

«Вороны-родители летят защищать своих птенцов. При этом птица крупная, умная и старается при нападении целиться в голову, поранить может клювом и когтями», — поясняют специалисты.

В организации напомнили также, что при защите от атаки птицы человеку следует защитить по возможности голову сумкой, не кричать и не делать резких движений, а попытаться медленно отойти.

 

поделиться:

Общество

Синоптики прогнозируют потепление до +29 градусов в конце мая

Читать далее >

Общество

В Калининградской области запретили продавать подросткам вейпы

Читать далее >

Общество

На Порошенко завели дело о легализации преступных доходов

Читать далее >

Политика
Взятка, которой изначально даже не было
Мединский пообещал "потом как-нибудь" рассказать о пентхаусе за 200 млн
МИД КНДР заявил о "раздражающей" позиции США по вопросу денуклеаризации
Тереза Мэй не сдержала слез, объявив об уходе с поста британского премьера
Общество
Русский язык для детей мигрантов: мера нужная, но запоздалая
Синоптики прогнозируют потепление до +29 градусов в конце мая
В Калининградской области запретили продавать подросткам вейпы
На Порошенко завели дело о легализации преступных доходов
Колумнисты
Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Кампанию по переходу на «цифру», в результате которой оставили людям только 20 каналов (чтобы не из чего было выбирать, кроме дешевых поделок да ток-шоу), провели недаром: близится кризис федерального ТВ

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Там, где всем россиянам обещают скорое переселение в рай, где жизнь и права человека давно обесценены, как-то нет особого стимула рожать детей, особенно в нынешней экономической ситуации

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Сторонники всесилия спецслужб сетуют на вызовы со стороны террористов. Но гарантий, что сами эти государства не будут заниматься терроризмом по отношению к своим же гражданам, никто не даст


Культура и ТВ
"Би-би-си" запускает мультяшного Путина. В Кремле постараются этого не заметить
Сериал, где Зеленский играет президента Украины, покажут на "Кинопоиске"
Планы на выходные: выставки, балет и "Алладин"
"Король-орган" у Шереметевых
Шоу-бизнес
Real Jam окунет в атмосферу лучших клубов Америки
Исповедь мстителя
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Квентин Тарантино представил в Каннах новую картину "Однажды в Голливуде"

Здоровье
Продуктивность мужчин и женщин зависит от температуры воздуха в офисе
Биполярное расстройство увеличивает риск болезни Паркинсона возрастает в семь раз
В Госдуме призвали сделать госзакупку лекарств простой и прозрачной
Космические полеты могут разрушать суставы космонавтов
Туризм
Как сэкономить на разрешении на выезд ребенка за границу
Россияне находятся в среднем и тяжелом состоянии после ДТП в Италии
Переломы позвонков и ключиц получили пассажиры автобуса в Италии
Человек погиб в ДТП с автобусом с туристами из РФ в Италии
Авто
В такси теперь только девушки
Стоимость полисов ОСАГО с начала года снизилась в среднем на 4%
Пойманные за рулем в нетрезвом виде могут лишиться своих автомобилей
Грузовикам запретят ездить по трассам в жару для сохранения асфальта
Недвижимость
Сколько стоит дом построить?
"Нехорошая" деревня
Сколько стоит дом построить? Эксперт – о реальных ценах на ИЖС
Налоги на недвижимость и кадастровая оценка: чтобы и волки сыты, и овцы целы
Читайте также
Действует акция!

Тумсо Абдурахманов
Самый дерзкий чеченец. За что Кадыров ненавидит "кавказского Навального"
Фото: Shutterstock
Шито-крыто на "Авито". Как обманывают на самом популярном сайте объявлений
Боевики съезжались в ИГИЛ со всего мира // фото: Global Look Press
"Я сбежала из ИГИЛ". Исповедь осужденной за участие в запрещенной организации
Ольга Голодец // фото: Global Look Press
Вице-премьера Ольгу Голодец украшает "блеск и нищета" ее родственников
Верди часто демонстрировала свои дипломы
Резня на Кубани. Пластический хирург с поддельным дипломом семь лет калечит людей
Владимир Кошевой // фото: Global Look Press
Владимир Кошевой:
Должна быть точка кипения. Вот во Франции дождались
Сергей Удальцов // фото: Андрей Струнин
Сергей Удальцов:
Несменяемость власти просто опасна
Елена Санаева с Роланом Быковым // фото: Global Look Press
Елена Санаева:
Я была хорошей женой. Надеюсь, и вдова неплохая
У Троицкого в «дискохранилище» десятки (или сотни?) тысяч дисков // фото: Сергей Авдуевский
Артемий Троицкий:
Нынешняя власть боится только Лёшу Навального
Лариса Вербицкая // фото: личный архив Ларисы Вербицкой
Лариса Вербицкая:
На телевидении интриг не избежать


Микелла Абрамова // фото: кадр из телеэфира «Голос. Дети»
Сергей Соседов: Задача дочки Алсу – выйти замуж!
Никас Сафронов // фото: Андрей Струнин
С Никаса Сафронова требуют миллиард рублей
Юлия Началова // фото: «Русский взгляд» / Global Look Press
Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву
Децл // фото: оф. группа «Децл aka Le Truk» / ВКонтакте
Жена Децла отреклась от его матери
Потап и Настя // фото: архив пресс-служб
Потап и Настя Каменских не позвали российских звезд на свою свадьбу

Фото: Global Look Press
Бизнес-класс для столичных гастролеров теперь оплатят зрители
Фото: Andrei Kamenev / Global Look Press
Чей в лесу мох? Теперь ваш!
Роман Карцев // фото: Global Look Press
Роман Карцев: Идиотам всё равно ничего не докажешь. Поэтому спокойно сидим
Фото в статье: архив редакции
ГОСТ и ностальгия: история и секрет успеха советского мороженого
Грета Тунберг // фото: Global Look Press
Грета Тунберг: школьница, которая спасает Землю