Мосприрода предупредила об опасности нападения агрессивных ворон на людей в мае-июне.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на предупреждение Мосприроды, в ближайший месяц могут участиться случаи нападения ворон на людей из-за начала периода появления у них птенцов.

Орнитологи отмечают, что воронята часто выпадают из гнезд, однако их родители всегда стараются находиться рядом и следят за своими детенышами. В связи с этим москвичей призывают не подходить к птенцам и не провоцировать ворон, которые становятся крайне агрессивными, защищая своих детенышей.

«Вороны-родители летят защищать своих птенцов. При этом птица крупная, умная и старается при нападении целиться в голову, поранить может клювом и когтями», — поясняют специалисты.

В организации напомнили также, что при защите от атаки птицы человеку следует защитить по возможности голову сумкой, не кричать и не делать резких движений, а попытаться медленно отойти.