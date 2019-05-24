Авторы закона об отмене запрета на использование свастики в искусстве надеются, что ГД рассмотрит его в ближайшее время.

Как рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в интервью газете «Культура», речь идет об инициативе, которая предлагает разрешить использовать нацистскую символику в произведениях искусства, а также в образовательных целях, «чтобы ни режиссеры, ни ученые, ни издатели не ходили под статьей».

По словам Ямпольской, которая выступила одной из авторов законопроекта, первое чтение инициативы должно пройти в ГД уже в июне, а ко второму чтению депутаты намерены внести в список организаций, которым разрешено использовать такую символику, музеи и реконструкторов.

Сам закон был внесен группой парламентариев еще в декабре 2018 года. Позднее его рассмотрел думский комитет по культуре, который поддержал снятие запрета, отметив, что «доходит до полного бреда, когда замазываются "17 мгновений весны", докапываются до исторической хроники».