Родители и опекуны воспитанниц санаторной школы-интерната №9 в Самаре пытаются добиться наказания для завуча.

Как передает «Радио Свобода», инцидент в самарском интернате №9 произошел 27 февраля текущего года, когда завуч школы по воспитательным работам Галина Старостина нашла за батареей в душевой использованную прокладку. Педагог вместе с медсестрой Елена Зотовой в воспитательных целях заставили девочек с восьмого по пятый классы спуститься в подвал, где потребовали от воспитанниц снять одежду, в том числе нижнее белье, чтобы выяснить, кто из них пользуется прокладками.

По словам бабушки одной из учениц Лидии Чуриковой, тех девочек, кто отказывался раздеваться, подвергали демонстративному наказанию — нести использованное средство интимной гигиены в руках. При этом большинство воспитанниц до сих пор остаются подавлены произошедшим.

Отмечается, что должного наказания для завуча, устроившей ученицам такое унижение, так и не последовало. В областном Минздраве заявили, что в курсе ситуации, и объяснили действия Старостиной «воспитательным процессом», в ходе котрого она «не соблюдала этические нормы».

В наказание завуч школы-интерната получила лишь «дисциплинарное взыскание» от директора Татьяны Сафиуллиной. Родители и опекуны воспитанниц надеются на более внушительное наказание, однако их запросы остаются без ответа.