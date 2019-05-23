Протоиерей Екатеринбургской епархии призвал не исключать сквер из списка возможных мест для возведения храма.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после оглашения результатов опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% екатеринбуржцев выступают против строительства храма у местного Театра драмы, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об исключении сквера из списка площадок для возведения церкви.

Однако местная епархия отказалась считать исследование ВЦИОМ легитимным. По словам главы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ епархии, протоиерея Максима Миняйло, сквер необходимо включить в список при проведении опроса, запланированного администрацией города.

«Я считаю, что все площадки должны быть (рассмотрены), и в результате опроса получить свой рейтинг. Я не считаю, что эта площадка должна быть исключена до опроса. Таким образом, мы легитимность этого опроса (проведенного ВЦИОМ) поставим под сомнение. Мы же говорили о том, что будет один опрос, один опрос решающий. И этот опрос, безусловно, он и определит», — заявил он «Интерфаксу».