Власти Омской области приняли решение затопить законсервированный участок метро от станции «Рабочая» до «Маршала Жукова».

Как передает «Омск-Информ», ранее данный участок Омского метрополитена был законсервирован «сухим» способом.

По словам заместителя главы регионального правительства Игоря Лукьянова, решение изменить способ консервации было принято для того, чтобы снизить затраты на содержание законсервированных участков.

«Решение о смене "сухого" способа консервации на "мокрый" сооружений первоочередного участка Омского метрополитена от станции "Рабочая" до станции "Маршала Жукова" было принято в связи с ограниченными возможностями областного бюджета и в целях снижения эксплуатационных затрат на содержание законсервированных участков», — заявил Лукьянов на заседании регионального правительства 23 мая.

При этом отмечается, что еще один участок — станции «Заречная» и «Кристалл» — также законсервирован, но затапливать его пока не будут.